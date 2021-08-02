يحارب القشرة ويحسِّن صحة فروة الرأس.. الكركم وفوائده السحرية للشعر

لا شكَّ أنَّكِ عندما تسمعين كلمة كركم سيتبادر إلى ذهنك فوراً صورة منسف مليء بالأرز الأصفر أو طبق من دجاج الكاري، لكنّ هل خطر في بالكِ أن بوسع هذه التوابل الصفراء المتواجدة في غالبية المطابخ أن تقدم فوائد سحرية لشعركِ؟

ومن بين فوائد الكركم للشعر هذه أنه يحارب القشرة ويحسّن من صحة فروة رأسك، إضافة للعديد من الفوائد التي ستتعرفين عليها.









فوائد الكركم للشعر

يعتبر الكركم من البهارات المليئة بمضادات الأكسدة والمكونات المضادة للالتهابات؛ وهو ما يفسر سبب تواجده في علاجات التجميل لعدة قرون في جميع أنحاء العالم سيما طب الأيورفيدا الشهير في شبه القارة الهندية.

ما هو الكركم؟

هو نبات عشبي من فصيلة الزنجبيل موطنه الأصلي في الهند وإندونيسيا، ويكتسب لونه الأصفر من مادة الكركمين التي ترتبط بخصائص علاجية جمّة سيما للشعر والبشرة.

ومن بين فوائد الكركم الأخرى وفقاً للطبيبة منى جوهر أنه يمنع نمو خلايا الورم الميلانيني، ويحفز موت الخلايا السرطانية، وقد تم استخدامه في الطب العربي لسنوات طويلة، وقد تم مؤخراً دمجه في مستلزمات العناية بالشعر والبشرة.

أما الطبيب الأمريكي داني إنجليمان فيؤكد أنّ الأبحاث السريرية أثبتت أنَّ الكركمين له فوائد على صحة القلب والأوعية الدموية ويقلل من الالتهابات بشكل منهجي.

وأضاف، وفقاً لما ذكره موقع Byrdie أنّ للكركم أيضاً فوائد هامة للشعر جعلته منتجاً أساسياً في منتجات الشعر من الشامبو إلى الكريمات والأقنعة والزيوت.

يمنع تساقط الشعر

يعتبر الكركم بمثابة جائزة كبيرة للشعر الخفيف كونه يحفز نمو الشعر ويمنع تساقطه.

يقول الطبيب إنجليمان إنّ استخدام الكركم للشعر المتساقط نتيجة الالتهابات سيمنع حدوثه وسيقوي بصيلات الشعر.

يحارب قشرة الرأس

يقول إنجليمان: “عند استخدام الكركم للشعر، يمكن أن تساعد فوائده المضادة للالتهابات والمضادة للبكتيريا في علاج قشرة الرأس”.

فعندما تُترك قشرة الرأس دون علاج، يمكن أن تؤدي في النهاية إلى تساقط الشعر حتماً.

يتحكم في الزيت عند أصحاب الشعر الدهني

الكركم رائع في معالجة الشعر الدهني وفروة الرأس بسبب خصائصه المضادة للميكروبات، وهذه الخصائص توقف نمو الكائنات الحية الدقيقة، والتي تكون فروة الرأس الزيتية عرضة لها.

يحسن صحة فروة الرأس

تعتبر فروة الرأس هي أساس الشعر؛ لذا فإن الحفاظ على صحتها أمر ضروري إذا كنت تريد شعراً طويلاً وقوياً، والكركم هو أحد المكونات الطبيعية التي تنشط فروة الرأس وتنظفها وتقشرها، وفقاً لما ذكره موقع Maryannweeks.

يعالج الإكزيما

يحتوي الكركم على الكثير من المواد التي تساعده على تهدئة الإكزيما، بما في ذلك خصائصه المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات والميكروبات، وهذا يجعله أيضاً علاجاً رائعاً في تقليل التهاب الجلد التأتبي أو كما يسمى أيضاً الربو الجلدي.

طريقة استخدام الكركم للشعر

هناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها استخدام الكركم للشعر منها قناع الكركم، الذي يمكن صناعته بطريقة سهلة عن طريق خلط كميات متساوية من زيت الزيتون والكركم، كما يمكن إضافة القليل من العسل لجعل القناع أكثر ترطيباً.

ضعي القناع على شعرك بالتساوي واتركيه من 15 إلى 20 دقيقة قبل أن تشطفيه بالشامبو والبلسم المفضل لديك.

كما بإمكانك وضع القليل من الزيوت الأساسية مثل اللافندر لتهدئة شعرك ومنحه رائحة عطرة.

بالإضافة إلى ذلك يمكنك تناول الكركم كمكمل غذائي بحيث يمكنه تهدئة أمعائك ويقلل الالتهاب فيها أيضاً.

تنبيه

يمكن للكركم أن يعطي فائدة لأي نوع من أنواع الشعر، لكن في حال كنت تعانين من حالة التهابية في فروة الرأس فعليك متابعة الطبيب قبل أن تتجهي لاستخدامه، فقد يؤدي إلى تفاقم الالتهاب بسبب الحساسية أو التعرض لمواد كيماوية، ولكن يبقى هذا الاحتمال نادراً.