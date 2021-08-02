علمت من الإنترنت أنه سيتزوج فقررت مفاجأته! إندونيسية تحضر زفاف حبيبها السابق وتصبح زوجته الثانية

نقلت صحف أجنبية حادثة غريبة وقعت بإندونيسيا عندما فاجأت شابة حبيبها السابق في حفل زفافه دون دعوة، لتصبح زوجته الثانية وسط ذهول الحاضرين.

الشابة الإندونيسية يوانيتا روي اكتشفت من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أن حبيبها السابق سيقيم حفل زفافه لتتجه مباشرة إلى الحفل دون دعوة، وعند لقائها به طلبت من العريس أن يتخذها زوجة ثانيةً له، فلم يتردد الأخير في الموافقة بعد مشاورة أسرته وقرر الزواج من الفتاتين معاً، مشيرين إلى أن ما حدث هو قدر.









العريس قال إنه صُدم بوصول صديقته السابقة التي كانت تواعده في عام 2016، وقال كوريك: “لم أكن أتوقع ذلك وقد صُدمت. لكن عند المناقشة مع العائلة، اتخذت قراراً بالزواج من الفتاتين كان المهر لكليهما هو نفسه، وهو 1.75 مليون روبية (8980 روبية)”.

لكنه أضاف أنه يشعر بأنه مثقل بقرار الزواج من امرأتين دفعة واحدة لم يكن سهلاً، حيث إنه عاطل عن العمل، وسيتعين عليه إعالة زوجتين في وقت واحد.