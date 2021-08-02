القاضي البيطار يجدد طلب الادعاء على اللواء ابراهيم

بعد رفض وزير الداخلية منح اذن بملاحقة اللواء عباس ابراهيم ومطالعة المحامي العام التمييزي غسان خوري التي تصب في الاتجاه نفسه، طلب المحقق العدلي طارق البيطار من النيابة العامة التمييزية الادعاء على اللواء عباس ابراهيم.

وفي سياق التحقيقات، كانت قناة الـmtv قد افادت ان مدير المخابرات الأسبق العميد كميل ضاهر وقائد الجيش السابق جان قهوجي لن يمثلا أمام القاضي البيطار إنّما وكيليهما.









كما وأكد وكيل العميد ضاهر انه تم ارجاء الجلسة الى 23 آب،

ولفت الى ان العميد ضاهر تقدم للبيطار بدفوع شكلية تبيّن أنه قام بواجباته وأبلغ قيادة الجيش بوجود مادة نيترات الامونيوم في المرفأ.