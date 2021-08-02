ميقاتي يرفع الصوت: مهلة تشكيل الحكومة غير مفتوحة و “يفهم لبدو يفهم”

أعلن الرئيس المكلف نجيب ميقاتي أن الحوادث الأمنية أخذت حيزا من حديثه مع رئيس الجمهورية ميشال عون، شاكراً الجيش على تدخله في أحداث خلدة.

وعن الملف الحكومي، قال: “صراحة كنت اتمنى ان تكون الوتيرة أسرع، وكنت اتمنى ان يكون هناك حكومة قبل ٤ آب،ولا يمكن العتب على الأهالي والمتضررين، كما ان الرئيس لديه ارتباطات كل النهار والأربعاء لديه مشاركة في مؤتمر دعم لبنان”.









ميقاتي اكد انه “انطلق من الحفاظ على نفس توزيع الحكومة السابقة تجنبا لفتح “وكر الدبابير” وقال في اجابة على سؤال “المهلة بالنسبة لي غير مفتوحة و “يفهم لبدو يفهم””.