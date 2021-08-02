حماس توافق على التهدئة في ظل صعوبة التحديات الاقتصادية

خاص – بيروت أوبزرفر

علم بيروت أوبزرفر أن حركة حماس وافقت على التهدئة مع إسرائيل ، مشيرة إلى أن مصادر سياسية في حركة حماس في غزة قالت إن قيادة الحركة نقلت رسائل سرية للسلطة الفلسطينية عبر قطر تقول إنه في ظل الوضع الاقتصادي السيئ بعد عملية “سيف القدس” وتداعياتها توافق الحركة على جميع الشروط الموضوعة.









وأشار مصدر سياسي في الحركة أن حماس تواجه أزمة دقيقة من قبل المجتمع الدولي لتحويل الأموال ومواد البناء إلى غزة ، بعد توقف عملية إعادة البناء بشكل كامل نتيجة لعدم وجود الأموال اللازمة لإعادة الإعمار ، وتخشى حماس أن يؤدي التأجيل إلى زيادة الانتقادات العلنية الداخلية لحكومة حماس.