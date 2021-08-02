ذاك اليوم… نجوت وهزمت ! – نبيل بومنصف – النهار

لدورة أزمات خانقة تتحكم بإدارتها أسوأ سلطة سياسية عرفها لبنان وشبكة شيطانية لعينة من الكارتيلات والمافيات.

لا ننتظر الأعاجيب غدا من ذكرى 4 آب ولا من غير محطة لان الواقع الموضوعي الصادق للناس بات مثيرا للرعب لجهة الاستسلام الذي نجح شياطين التآمر على اللبنانيين، بانفجار المرفأ كما في الازمات العاصفة الخانقة التي تكمل مفاعيل مجزرة العصر، في احداثه وجعل اللبنانيين يرضخون ليوميات العار والذل في كل مجالات الحياة اليومية على نحو لم يعرفوه لا في زمن المجاعة ولا في زمن سفربرلك ولا في تحت وطأة أي حرب او اجتياح او وصاية.









قطعا من غير المسموح تعميم الكراهية، لان ظلم الأحكام الشعبوية والموجات الظالمة العمياء غالبا ما يصنع فاشستية أسوأ من الفاسدين والمتآمرين. ولكن ذلك لا يحجب اعترافنا بحجم الهزيمة الذي حفرته فينا سنة بعد 4 آب لمجرد اننا لا نزال نردد ببغائيا خيبتنا وكاننا غداة المجزرة !