فضل الله يهدد: ما جرى تصرف عصابات وقادرون على اجتثاثها في 5 دقائق.. “للصبر حدود”

علق النائب حسن فضل الله على أحداث خلدة، معتبرا ما حدث “تصرف عصابات يمكن لـ”حزب الله” أن ينهيها بـ5 دقائق”.

وفي تصريح تلفزيوني، قال فضل الله: “نحن أمام حادث كبير وخطير جدا جدا وهو لا يستهدف حزب الله فقط”.









وأضاف: “ما حصل اليوم هو اعتداء على المواطنين وفيه رسالة للعابرين إلى الجنوب بأسلوب عصابات، ونحن لسنا عاجزين أمام هذه العصابات المجرمة”.

وتابع: “منذ سنة ونحن نتحدث عن قطع طريق خلدة ونقول “كل الناس معها سلاح”، وكنا ندعو أهالينا لضبط النفس وعدم إطلاق النار.. بالبلد كلنا نعرف بعضنا البعض لكن للصبر حدود”.

وسأل: “هل قيم العشائر القتل؟”، معتبرا أن ما حصل هو “سلوك عصابات متمردة على الدولة، ونحن قادرون على اجتثاث هذه الفئة من الناس في 5 دقائق لكننا نفضل المسير عبر الدولة”. ولفت إلى أنه “على الدولة التصرف وإلا فلن يستطيع أن يضبط شارعه”.

وأردف قوله: “لم نكن نواكب التشييع أمنيا بل فضلنا أن نترك الأمن للدولة ولو كان “حزب الله” يواكب التشييع فهم يعلمون ما كان سيحصل”.