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فضل الله يهدد: ما جرى تصرف عصابات وقادرون على اجتثاثها في 5 دقائق.. “للصبر حدود”

August 1, 2021

علق النائب حسن فضل الله على أحداث خلدة، معتبرا ما حدث “تصرف عصابات يمكن لـ”حزب الله” أن ينهيها بـ5 دقائق”.

وفي تصريح تلفزيوني، قال فضل الله: “نحن أمام حادث كبير وخطير جدا جدا وهو لا يستهدف حزب الله فقط”.




وأضاف: “ما حصل اليوم هو اعتداء على المواطنين وفيه رسالة للعابرين إلى الجنوب بأسلوب عصابات، ونحن لسنا عاجزين أمام هذه العصابات المجرمة”.

وتابع: “منذ سنة ونحن نتحدث عن قطع طريق خلدة ونقول “كل الناس معها سلاح”، وكنا ندعو أهالينا لضبط النفس وعدم إطلاق النار.. بالبلد كلنا نعرف بعضنا البعض لكن للصبر حدود”.

وسأل: “هل قيم العشائر القتل؟”، معتبرا أن ما حصل هو “سلوك عصابات متمردة على الدولة، ونحن قادرون على اجتثاث هذه الفئة من الناس في 5 دقائق لكننا نفضل المسير عبر الدولة”. ولفت إلى أنه “على الدولة التصرف وإلا فلن يستطيع أن يضبط شارعه”.

وأردف قوله: “لم نكن نواكب التشييع أمنيا بل فضلنا أن نترك الأمن للدولة ولو كان “حزب الله” يواكب التشييع فهم يعلمون ما كان سيحصل”.

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