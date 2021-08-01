عرض منزل لعائلة بن لادن في كاليفورنيا للبيع مقابل 28 مليون دولار

عرض الأخ غير الشقيق لأسامة بن لادن، إبراهيم، قصره القديم في منطقة “بيل إير” بمدينة لوس آنجلس الأميركية للبيع مقابل 28 مليون دولار.

وتؤكد السجلات أن إبراهيم، وهو الأخ الأكبر غير الشقيق لزعيم القاعدة السابق، يمتلك القصر منذ عام 1983، وهو مبني منذ عام 1931.









ورغم ذلك، أكدت الوسيطة العقارية المسؤولة عن المنزل لموقع “الحرة” أن إبراهيم وأسرته لا علاقة لهم بأسامة بن لادن، وعبرت عن استيائها من ربط البعض إعلان البيع بزعيم القاعدة السابق.

“أعرف العائلة منذ أكثر من 30 عاما، هم أناس رائعون”، قالت وسيطة العقارات المسؤولة، فلورنس مطر، في حديث إلى “الحرة”.

“أنت تتحدث عن 53 أخ وأخت (..) بعضهم لا يعرف الآخر حتى، إنها عائلة ضخمة”، أضافت.

وقالت إن “ربط هذا المنزل بذاك الشخص (أسامة بن لادن) أمر سخيف وأحمق”، مؤكدة أن المنزل لا علاقة له بالزعيم السابق للقاعدة بأي شكل من الأشكال.

ووفقا لإعلان البيع، فإن القصر المكون من طابقين يمتد على مساحة لا تقل عن 660 مترا مربعا، ويضم بين جدرانه 7 غرف للنوم و5 حمامات.

وتم تصميم المنزل على الطراز المعماري للبحر الأبيض المتوسط، وهو مصنف كسكن عائلي.

ووفقا لما نقلت صحيفة “نيويورك بوست“، فإن المنزل كان خلال فترة الستينيات من القرن الماضي مملوكا للمنتج الهوليوودي، آرثر فريد، قبل أن يشتريه بن لادن مقابل 1.65 مليون دولار، في 1983.