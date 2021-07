بالصورة: السفيرة الكنديّة ايضا في طابور الذل.. وتغرّد من أمام محطة البنزين!

غرّدت السفيرة الكنديّة لدى لبنان شانتال تشاستيناي عبر “تويتر”، معربةً عن سعادتها بتجربة الانتظار في الطوابير أمام محطّات المحروقات من أجل تعبئة البنزين، معتبرةً أنّ ذلك “مشهدٌ حماسيّ”.

وقالت في تغريدتها: “محطة المحروقات على مرأى منّي أخيراً. أنتظر في الصفّ مثل الجميع، وبصبر. ماذا تفعلون أنتم في صباح يوم السبت الجميل؟”.

Gas station ⛽️ finally in sight! Waiting in line patiently like everyone. What are you doing this beautiful Saturday morning? pic.twitter.com/Ak8wBKl6Gd

— Chantal Chastenay (@CChastenay) July 3, 2021