بمشاركة مُعتصم النهار.. #نجوى_كرم تطرح النسخة الثانية من أغنيتها الشهيرة “مغرومة”

أعلنت الفنانة اللبنانيّة نجوى كرم طرح أغنيتها الجديدة مغرومة 2 التي انتظرها جمهورها بفارغ الصبر، كونها تحمل الاسم نفسه لأغنية طرحتها قبل 23 عاماً وحققت شهرة واسعة في ذلك الوقت.

أغنية نجوى كرم الجديدة مغرومة 2

الأغنية التي حملت طابعاً رومانسياً بدأت بلقطة من بحيرة Como في إيطاليا، وتحمل تاريخ 1998 وهو نفس التاريخ الذي صدرت فيه النسخة الأولى من الأغنية، كما أنها استعانت ببعض من اللقطات من الفيديو القديم.









أما اللافت في الأغنية فكان ظهور الممثل السوري مُعتصم النهار من خلال مشهد تمثيلي بين النجمين دار فيه الحوار التالي:

“نجوى عنجد ما ضل أحلى”، لتردّ عليه نجوى كرم قائلة: “معتصم أنت شو عم تعمل هون”، ليجيب قائلاً: “أنا عم صور بالاستوديو ياللي جنبك وقالولي إنك هون.. فقلت لازم آجي وسلم عليكِ”.

قبل أن ينهي النهار الكلام قائلاً: “نجوى فيي اسألك سؤال؟”، لينتهي الفيديو كليب بعدها على وقع رقصهما معاً، الأمر الذي فتح باب التساؤل حول ما إذا كان هناك تتمة للفيديو كليب من خلال عمل آخر.

ردود الأفعال على أغنية نجوى كرم الجديدة

وعلقت شمس الأغنية العربية كما يحب البعض تسميتها عبر حسابها الرسمي على تويتر: “من كل قلبي بقدملكن كليب أغنيتي الجديدة (مغرومة 2)، بتمنّى ينال إعجابكن”، كما علقت في تغريدة أخرى: “والوقت ابتدى يمشي عالهدا لو شاف الموعد قرّب”.

في حين لاقت الأغنية استحساناً من النجوم العرب الآخرين، فأعادت سيرين عبدالنور تغريد الأغنية وعلقت عليها: “هي الصورة وشكلك وموديلك غرام كمان”.

أما الشاعر والمغني نزار فرنسيس علق: “كل النجاح والتألّق والغرام.. بصورة”

وطُرحت الأغنية عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للإنتاج الفني عبر موقع Youtube، وحققت أكثر من 100 ألف مشاهدة بعد ساعات قليلة من إطلاقها، وهي من كلمات وألحان نبيل الخوري، وإخراج حسن غدار.