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متحوّر دلتا يُشكّل 100% من الإصابات في لبنان… الاقفال قريب؟

July 30, 2021

أعلن مسؤول الاحصاءات في لجنة كورونا نبيل رزق الله أن متحوّر دلتا بات يُشكّل 100% من الاصابات بكورونا في لبنان.

وأشار في حديث تلفزيوني الى ان “السبب الاساسيّ وراء ارتفاع أعداد الاصابات، في الفترة الأخيرة، يعود لاستهتار الناس في السبل الوقائية، وسُرعة انتشار المتحوّر دلتا”.




وعمّا اذا سيُقفل البلد من جديد، كشف رزق الله ان “الاجراءات ستُتخذ على الارض، لأن الاقتصاد لا يحتمل اغلاق البلد”، مشددا على “وعي الاشخاص وأهمية تلقي اللقاح”.

وطلب من القطاعات الاقتصادية “التعامل مع الاشخاص الذي لديهم مناعة جراء اصابتهم بكورونا منذ فترة، أو الذين تلقوا اللقاح”.

وأعلن ان “لجنة كورونا، تُحضّر لماراثون، لكلّ العاملين على تماس مع الزبائن”، موضحًا ان “التنفيذ سيتمّ من قبل المؤسسات، والرقابة ستتم من قبل الجهات المعنية من وزراة سياحة ووزارة داخلية”.

وقال رزق الله ان “اللقاح يُخفف من احتمال التقاط العدوى، كما أنه يُجنّب المتلقّي خطر الوفاة ودخول المستشفى بنسبة كبيرة”.

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