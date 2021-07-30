متحوّر دلتا يُشكّل 100% من الإصابات في لبنان… الاقفال قريب؟

أعلن مسؤول الاحصاءات في لجنة كورونا نبيل رزق الله أن متحوّر دلتا بات يُشكّل 100% من الاصابات بكورونا في لبنان.

وأشار في حديث تلفزيوني الى ان “السبب الاساسيّ وراء ارتفاع أعداد الاصابات، في الفترة الأخيرة، يعود لاستهتار الناس في السبل الوقائية، وسُرعة انتشار المتحوّر دلتا”.









وعمّا اذا سيُقفل البلد من جديد، كشف رزق الله ان “الاجراءات ستُتخذ على الارض، لأن الاقتصاد لا يحتمل اغلاق البلد”، مشددا على “وعي الاشخاص وأهمية تلقي اللقاح”.

وطلب من القطاعات الاقتصادية “التعامل مع الاشخاص الذي لديهم مناعة جراء اصابتهم بكورونا منذ فترة، أو الذين تلقوا اللقاح”.

وأعلن ان “لجنة كورونا، تُحضّر لماراثون، لكلّ العاملين على تماس مع الزبائن”، موضحًا ان “التنفيذ سيتمّ من قبل المؤسسات، والرقابة ستتم من قبل الجهات المعنية من وزراة سياحة ووزارة داخلية”.

وقال رزق الله ان “اللقاح يُخفف من احتمال التقاط العدوى، كما أنه يُجنّب المتلقّي خطر الوفاة ودخول المستشفى بنسبة كبيرة”.