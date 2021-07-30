مدير العمليات في الدفاع المدني: الحرائق في لبنان من صنع الإنسان!

أكد مدير العمليات في الدفاع المدني جورج أبوموسى أن “الحرائق لا زالت مستمرة إلا أنها لم تقترب من المنازل”، وأضاف: لا نستطيع أن نشغل العنصر الواحد أكثر من 24 ساعة وقد استنزفنا القدرة البشرية الموجودة والتي تتكون أغلبها من المتطوعين العاملين من دون بدل.

وتابع: لدينا نقص في الآليات والصيانة والعناصر ولا يمكننا الإعتماد على المتطوعين وهذه هي قدراتنا ولو كنا مجهزين في عكار لما استدعى الأمر إرسال آليات من بيروت.









وختم : 95% من الحرائق في لبنان هي من صنع الإنسان، ومن الصعب الإنتهاء من عمليات الإطفاء والتبريد عند نهاية هذا اليوم.