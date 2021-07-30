غادة_عويس: الآن فهمت بصراحة لماذا عون وجماعته يسمون عهده بالعهد القوي!!

غردت الإعلامية غادة عويس على حسابها على تويتر: الان فهمت بصراحة لماذا عون وجماعته يسمون عهده بالعهد القوي

ففي عهده عرف لبنان أحد اقوى الانفجارات بتاريخ البشرية وهو انفجار المرفأ

وكذلك في عهده عرف لبنان إحدى أسوأ الازمات الاقتصادية بالعالم

قوي او مش قوي يا متعلمين يا فهمانين يا بتوع المدارس؟؟؟؟

الان فهمت بصراحة لماذا عون وجماعته يسمون عهده بالعهد القوي

ففي عهده عرف لبنان أحد اقوى الانفجارات بتاريخ البشرية وهو انفجار المرفأ

وكذلك في عهده عرف لبنان إحدى أسوأ الازمات الاقتصادية بالعالم

قوي او مش قوي يا متعلمين يا فهمانين يا بتوع المدارس؟؟؟؟





— Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) July 29, 2021