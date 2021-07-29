تخفيض وإلغاء رسوم وبدلات مالية في دبي

أصدر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اليوم (الخميس)، قراراً بتخفيض وإلغاء بعض الرسوم والبدلات المالية في الإمارة.

وشمل القرار حزمة تضم 88 خدمة حكومية متنوعة، وذات طلب مرتفع، تتبع لجهات رئيسية تتمثل في دائرة الأراضي والأملاك، والسلطة الملاحية، وهيئة الطرق والمواصلات، والبلدية، ودائرة السياحة والتسويق التجاري، والمحاكم، ودائرة التنمية الاقتصادية، وهيئة الصحة.









ويأتي هذا القرار ضمن المبادرات التحفيزية المستمرة لحكومة دبي لتعزيز النمو الاقتصادي في الإمارة، ودعمها المستمر لبيئتها الاستثمارية والحكومية، بهدف تخفيف الأعباء المالية على مزاولي الأنشطة الاقتصادية في إمارة دبي، والقاطِنين فيها من مواطنين ومقيمين.

وبحسب القرار، يجوز لمسؤول الجهة الحكومية بعد الحصول على الموافقة المسبقة من دائرة المالية، تخفيض أو إلغاء البدلات المالية من غير الرسوم التي تستوفيها تلك الجهة نظير الخدمات والسلع التي تقدمها، على أن يتم هذا التخفيض أو الإلغاء بذات الأداة التشريعية التي تم اعتمادها بموجبها.