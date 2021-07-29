الميليشيات تسقط سريعا آمال التهدئة المعقودة على اتفاق بايدن – الكاظمي

انطوى استهداف محيط السفارة الأميركية في بغداد، وكذلك عملية تفجير عبوتين ناسفتين في طريق رتلين تابعين للتحالف الدولي ضدّ داعش بجنوب العراق على حرج استثنائي لرئيس الوزراء العراقي العائد من زيارة إلى الولايات المتّحدة توصّل خلالها إلى تفاهم مع إدارة جو بايدن حول إنهاء وجود القوات القتالية الأميركية في العراق والاكتفاء لمهمّة تدريب وإسناد استخباراتي للقوات العراقية.

وبددّت تلك العمليات التي تقف وراءها ميليشيات شيعية حالة الارتياح والترحيب الواسع بالاتفاق باعتباره انتصارا لدبلوماسية الكاظمي خصوصا وأن من بين المرحّبين فصائل وأحزاب شيعية موالية لإيران ومعروفة بإصرارها على إخراج القوات الأميركية من العراق، في ظل رواج معلومات عن توجيه طهران أوامر لحلفائها العراقيين بالتهدئة مع الولايات المتحدة.









وستحرم عودة التصعيد بين الميليشيات والقوات الأميركية رئيس الوزراء من استثمار الاتفاق سياسيا، خصوصا وأنّه في أشدّ الحاجة لتهدئة حتى يتمكّن من إكمال المرحلة الانتقالية الصعبة التي يقودها بأخف الأضرار.

وتعقيبا على عملية القصف الصاروخي والتعرّض لرتلي الإمداد نسبت مصادر عراقية تلك الأعمال إلى ما سمّتها ميليشيات متمّردة على أوامر الحرس الثوري الإيراني، خصوصا مع ورود معلومات عن عجز قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني الذي عيّن خلفا للقائد السابق قاسم سليماني الذي قتل مطلع السنة الماضية في غارة أميركية قرب مطار بغداد الدولي عن سدّ الفراغ الذي خلّفه سليماني ذي الكلمة المسموعة والقرارات النافذة على الميليشيات الشيعية في العراق.

لكنّ البعض ذهب إلى اعتبار الترويج لتمّرد الميليشيات مجرّد تسريب تقف وراءه إيران نفسها للتبرّؤ من استهداف القوات والمصالح الأميركية في العراق والتي تعلم مسبقا أنّه سيتواصل بعد اتّفاق الكاظمي – بايدن، بل قد تكون وجّهت الأمر بمواصلته.

واستهدف صاروخان محيط السفارة الأميركية في بغداد فجر الخميس، وفق ما أفاد مصدر أمني وكالة فرانس برس، في هجوم يثير الخشية من استمرار ضرب المصالح الأميركية في العراق رغم الاتفاق بين بغداد وواشنطن على إنهاء المهمة القتالية للجنود الأميركيين في البلاد.

وسقط صاروخان من نوع كاتيوشا قرب السفارة وفق ما أفاد المصدر الأمني، موضحا أن الهجوم لم يتسبب في ضحايا أو أضرار.

وفي الوقت نفسه أكدت القوات الأمنية سقوط صاروخ من نوع كاتيوشا خلف جامع الرحمن في منطقة المنصور ببغداد. والمنصور حي سكني قريب من المنطقة الخضراء.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني الرسمية في تغريدة عن فتح تحقيق في الحادثة التي لم تخلف خسائر تذكر، مضيفة أن الصاروخ انطلق من منطقة شارع فلسطين البعيد نحو 13 كلم عن منطقة المنصور. ورأت أن “هذا الفعل الخارج عن القانون يشكّل تهديدا للمواطنين داخل الأحياء السكنية الآمنة”.

وجنوبي بغداد استهدفت عبوتان ناسفتان الخميس رتلين تابعين للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش في محافظتي ذي قار وبابل وفق مصدرين أمنيين.

وقال الملازم في شرطة ذي قار جميل الحسيني إنّ عبوة ناسفة زرعها مجهولون انفجرت في رتل شاحنات يحمل مواد ومعدات لوجستية للتحالف الدولي على الطريق السريع غرب مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وأضاف لوكالة الأناضول أن الانفجار تسبب بأضرار مادية في إحدى شاحنات الرتل دون إصابات بشرية وعلى إثره فتحت السلطات الأمنية تحقيقا في الحادث للتوصل إلى الجناة.