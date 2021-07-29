الحرائق تلتهم الغابات في عكار.. ولبنان يطلب مساعدة قبرص

أوعز رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب، لوزيرة الدفاع والخارجية بحكومته زينة عكر، بطلب مساعدة عاجلة من قبرص لإرسال طائرات متخصصة في إخماد الحرائق وإنقاذ المواطنين في منطقة القبيات بمحافظة عكار شمالي لبنان.

واندلعت حرائق هائلة أمس في غابات الصنوبر بإحدى مناطق مدينة القبيات وفي عدد من المزارع بقرية بينو بمحافظة عكار شمالي لبنان، وسرعان ما انتشرت النيران لتصل إلى المنازل لتحاصر الأهالي في المناطق السكنية المجاورة.









ودفع الصليب الأحمر اللبناني بـ 9 فرق اسعاف لتقديم الإسعافات الأولية للمصابين جراء الحرائق والدخان الكثيف بمدينة القبيات، بالإضافة إلى إخلاء المواطنين المحتجزين في منطقة الحريق.

كما دفعت فرق الدفاع المدني بسيارات لمحاصرة النيران ومحاولة إطفائها وإنقاذ الأهالي.

وأفاد الصليب الأحمر اللبناني بأنّه توجد 18 سارة إسعاف لمواكبة حريق القبيات في عكّار، مشيراً إلى أنّه جرى إخلاء 17 شخصاً، وتمّ نقل 8 أشخاص إلى المستشفى، فيما جرى إسعاف 25 شخصاً في الموقع.

وذكر الصليب الأحمر أنّه تم استحداث 5 مراكز إسعاف متقدمة في القطلبة والمرغان – القبيات وفي عودين – عندقت وفي كفرتون وفي الرويمة.