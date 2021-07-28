نجوى_كرم تحدّد موعد عرض فيديو كليبها الجديد “مغرومة2”: “أقل من 24 ساعة”!

حدّدت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم وشركة روتانا للصوتيات والمرئيات عبر حساباتهما الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، موعد عرض الفيديو كليب المنتظر لشمس الأغنية، والذي حمل عنوان “مغرومة 2″، حيث كتبت: “أقل من 24 ساعة تفصلنا عن كليب الأغنية الجديدة “مغرومة ٢”، وأرفقتها بهاشتاغ “#نجوى_كرم_مغرومة_٢” الذي إحتلّ صدارة اللوائح الأكثر تداولاً في تويتر، ولازال متصدّراً حتى الساعة، لثلاثة أيام على التوالي، أي منذ أن طرحت النجمة البرومو التشويقي لهذا الفيديو كليب.

ويعود إسم الأغنية إلى أغنيتها الشهيرة “مغرومة”، التي أصدرتها عام 1998, والتي يبدو أن هذه الأغنية الجديدة هي إمتداد لها وجزء ثاني مكمّل لها.