وفاة النائب الحسيني بعد صراع مع المرض

توفي اليوم النائب مصطفى الحسيني في مستشفى الجامعة الاميركية في بيروت، بعد صراع مع المرض.

ونعى رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري، وأعضاء المجلس النيابي زميلهم النائب السيد مصطفى علي الحسيني الذي وافته المنية مساء اليوم.









وتقدم الرئيس بري وأعضاء المجلس من الرئيس السابق السيد حسين الحسيني ومن أسرة الراحل بأحر التعازي.

كما نعى النائب فريد هيكل الخازن الحسيني وكتب عبر حسابه على “تويتر”:

“رحل مصطفى الحسيني تاركا إرثا من الأخلاق في السياسة وكما من القيم في الصداقة والوفاء والإنفتاح على العيش الواحد. أنعي صديقا وزميلا وأخا عزيزا اتسم سلوكه بالإعتدال والحوار. تغمده الله بوافر رحمته وأتانا بأمثاله من رجال فيهم من الطيبة ما يحبب القاصي والداني بأمثاله. رحم الله الفقيد والصبر والسلوان لمحبيه ولروحه الرحمة”