قاسم: حزب الله سيشارك باختصاصيين في الحكومة

أكّد نائب الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، في حديث تلفزيوني أن “خطوة تسمية نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة هي خطوة جريئة من قبل حزب الله. ونحن سمّينا ميقاتي لأسباب عديدة والصورة واضحة بالنسبة لنا”.

منع الفتنة

وفي حديث تلفزيوني، لفت قاسم إلى “أننا قاربنا المسألة على أن الأولوية هي لتشكيل الحكومة. ولذلك، سنكون مع كل الأسباب التي ستؤدي إلى التشكيل. ونحن منذ البداية قلنا إننا نقترح سعد الحريري لرئاسة الحكومة لأسباب عديدة. لكن مع إعتذاره قلنا إننا نؤيد من يسمّيه الحريري”.









وأشار قاسم إلى أن “الخيار الوحيد المطروح لرئاسة الحكومة كان ميقاتي، وهذا الاختيار لديه قدرة تواصل عربية ودولية. كما أن اختيار ميقاتي يقطع الطريق على أي متربص لإثارة الفتنة بين السنّة والشيعة”.

وشدد الشيخ قاسم على أن “لا حلَّ في البلد إلا بوجود حكومة. ولا يمكن أن نحسم سلفاً ما هي العُقد التي ستكون موجودة”. معتبرًا أن “السعودية منكفئة، ولا تتدخل على الساحة اللبنانية، وليس لها أي دور بتشجيع ميقاتي أو عرقلته، وموقفها كان سلبياً أكثر مع سعد الحريري”.

الحزب في الحكومة

وكشف قاسم أن “حزب الله سيشارك بشكل غير مباشر عبر اختصاصيين في الحكومة. ونحن سيكون لدينا العلاقة والمظلة مع الحكومة، ولا أحد يتجرأ على التدخل ومنع حزب الله من الوجود في الحكومة”.

وذكّر قاسم أن “ميقاتي قال إنه تبلغ من الفرنسيين أن الأميركيين يوافقون عليه، ولا يوجد اعتراض عربي عليه. وهذا عامل مساعد بعدم وجود عوائق خارجية. ولذلك، الآن عوامل التشكيل داخلية وعلى الأفرقاء أن يسهّلوا تشكيل الحكومة”.

وأوضح أن “الحكومة المقبلة هي حكومة إنقاذ وحكومة انتخابات. وفرنسا مارست الضغوط لتشكيل الحكومة قبل 4 آب”، مؤكدًا أن “حزب الله مع إجراء الانتخابات في موعدها”.

من جهة أخرى، لفت قاسم إلى أن “التفاهم مع التيار الوطني الحر بخير والاختلافات طبيعية وعادية. وأدعو لعدم اللعب بيننا وبين التيار”.