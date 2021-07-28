الإمارات.. فتح الباب أمام جميع جميع الأطباء المقيمين في الدولة للحصول على إقامة ذهبية

دعت حكومة دولة الإمارات جميع الأطباء المقيمين في الدولة إلى التقدم للحصول على الإقامة الذهبية، التي تمنحهم وعائلاتهم الإقامة الطويلة لمدة 10 سنوات.

وأشارت وكالة الأنباء الرسمية “وام” إلى أن هذا القرار جاء تنفيذا لتوجيهات نائب رئيس الدولة ورئيس الوزراء وحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد، بما “يعزز شعورهم بالاستقرار ويسهم في استقطاب أفضل الخبرات والمهارات الصحية من مختلف دول العالم، وينعكس بشكل إيجابي على تعزيز كفاءة الخدمات وجودة الرعاية الطبية في الدولة لتكون الأفضل عالمياً”.









وأوضحت الوكالة أن القرار الجديد يأتي “تقديراً لجهود أبطال خط الدفاع الأول وعطائهم وتضحياتهم وروح المسؤولية العالية التي أظهروها في مواجهة جائحة كوفيد-19”.

وأشارت إلى أنه بات بإمكان جميع الأطباء الحاصلين على ترخيص من الهيئات التنظيمية الصحية في الدولة التقدم بطلبات الحصول على الإقامة الذهبية حتى سبتمبر المقبل، عبر موقع إلكتروني مخصص للأطباء في كل إمارات الدولة، فيما يمكن للأطباء في إمارة دبي التقدم عبر منصة إلكترونية منفصلة، منوهة إلى أن فريقا مشتركا من الجهات الحكومية المعنية يعمل على تلقي الطلبات وتقييمها لإصدار الإقامة الذهبية للأطباء المؤهلين للحصول عليها.

كما سيتم تخصيص 7 مراكز تابعة للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في كافة إمارات الدولة للأطباء الراغبين بتقديم طلبات الحصول على الإقامة الذهبية من خلال زيارة المراكز المخصصة بشكل شخصي.

الجدير بالذكر، أن دولة الإمارات طبقت نظام تأشيرة إقامة طويلة الأمد، لخمس أو عشر سنوات، تُجدد تلقائياً، عند توافر الشروط، لفئات معينة تشمل المستثمرين، والمبرمجين، ورواد الأعمال، وأصحاب المواهب التخصصية. ويتيح النظام للمقيمين في دولة الإمارات، والوافدين الأجانب وعائلاتهم الراغبين للقدوم للعمل والعيش والدراسة في الدولة، وإمكانية التمتع بإقامة طويلة الأمد دون الحاجة لكفيل.