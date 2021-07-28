تفاصيل لقاء ميقاتي- عون… ماذا تضمّنت لائحة الـ24 وزيراً؟

كشفت مصادر مطلعة للـLBC على لقاء رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي أن الاخير قدّم لعون لائحة بتوزيع الحقائب الوزارية الـ24 من دون اسماء.

وأكدت المصادر أن اجتماعاً سيُعقد غدا بين عون وميقاتي للتوسع بالنقاش الذي لَم ينتهِ بعد، مشيرة إلى أن رئيس الجمهورية ابدى ملاحظاته على تصوّر ميقاتي على ان يتوسع بالملاحظات بعد درسها بما يتناسب والتوجهات المتفق عليها.









وقالت: “الموضوع لا يقتصر على حقيبة بل التوزيع العام للحقائب ما زال محط أخذ ورد وكل عملية التوزيع ما زلت قيد البحث”، معتبرة أن حقيبة الداخلية قد تكون العنوان الابرز.