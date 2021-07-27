آخر تطورات حالة دلال عبد العزيز الصحية.. نُقلت إلى مستشفى حكومي لعدم تجاوبها مع العلاج

تداولت الصحف المصرية آخر تطورات حالة الممثلة دلال عبد العزيز الصحية، وكشفت أنها نقلت من المستشفى الخاص الذي كانت تتلقى فيه علاجها الى مستشفى حكومي.

وأشارت المعلومات إلى أن سبب ذلك هو أن المستشفى الحكومي الذي نقلت إليه معروف بتميزه الشديد في علاج حالات ما بعد فيروس كورونا، والسبب الثاني أن حالة الممثلة المصرية تحتاج إلى مزيد من الوقت في العلاج والاستمرار في نفس المستشفى ضمن حالة العزلة سيؤثر على نفسية المريضة وتجاوبها مع العلاج أما السبب الثالث، فهو أن الأطباء وطاقم التمريض في المستشفى الخاصة لم يعد لديهم ما يقدمونه لها والافضل الاخذ بآراء أطباء آخرين، بحسب موقع العراب.