واشنطن تحضّ ميقاتي على تشكيل حكومة لبنان سريعاً

حضّت الولايات المتحدة رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي على تشكيل حكومة سريعاً لمعالجة الأزمة غير المسبوقة التي تغرق فيها البلاد.

وقالت المتحدّثة باسم وزارة الخارجيّة الأميركيّة جالينا بورتر لصحافيين: «تجدد الولايات المتحدة دعواتها إلى تشكيل حكومة فاعلة، وحكومة تلتزم أيضاً إجراء إصلاحات أساسية» في لبنان، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.









وبعد عام فشلت فيه محاولتان لتأليف حكومة جراء الخلافات السياسية الحادة، كلف الرئيس اللبناني ميشال عون الاثنين ميقاتي (65 عاماً) بتشكيل الحكومة، في مهمة وصفها الرئيس المكلف بـ«الصعبة».

وعادة ما يتم طرح اسم ميقاتي، رجل الأعمال الثري الذي ترأس حكومتين في السابق، كمرشح توافقي للخروج من الجمود الناتج من الخلافات السياسية في البلاد. وبات اليوم الشخصية الثالثة التي يكلفها عون بتشكيل حكومة بعد استقالة حكومة حسان دياب إثر انفجار مرفأ بيروت المروّع في الرابع من أغسطس (آب) 2020، والذي أدى إلى مقتل أكثر من مائتي شخص وإصابة أكثر من 6500 بجروح.