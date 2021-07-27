عارضة أزياء إيرانية شهيرة تشعل غضب العراقيين

أثارت عارضة أزياء إيرانية غضب عدد من العراقيين بعد مشاركتها صورة التقطتها في متحف اللوفر الشهير في باريس، مع تمثال “الثور المجنح”، وأرفقتها بتعليق يعبر عن حبها لإيران، كما لو كان التمثال جزءا من ثقافة بلادها.

ويبدو أن التعليقات التي تلقتها العارضة الإيرانية، ماهلاغا جابري، دفعتها لحذف الصورة التي كتبت أسفلها بالإنكليزية “إيراني. كم أحبكِ”.









جابري حذفت الصورة بعد نشرها.

وخاطبت إحدى المغردات على تويتر جابري، قائلة: “عزيزتي مهلاغا جابري، هذه ليست إيران الخاصة بكِ. هذا عراقنا”.

وأضافت “أفترض أنك كنت سيئة جدا بدراسة التاريخ! تحتاجين بالطبع دروسا في التاريخ! تاريخنا ينتمي لنا فقط”.

وقالت مغردة أخرى إن “الثور المجنح هو 100 بالمئة رمز لبلاد ما بين النهرين، ومعترف به دوليا كإرث عراقي قديم، لذلك لا تحاولي سرقة شيء لا يعود لكِ”.

وأضافت موضحة لجابري “إنها ق وليست ن”، في إشارة إلى الحرف الأخير الذي يميز ما بين كلمتي “العراق” و”إيران”، باللغة الإنكليزية.

من شوكت الثور المجنح الاشوري صار إيراني!!!! الفرس يريدون يسوون حضارة برأس العراق!!! كل اثار العراق الاشورية ينسبوها الهم pic.twitter.com/jOoEId6bGD — Momo Hirai 🇮🇶 (@momohirai_jp) July 23, 2021