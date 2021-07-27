الحريري: لتعليق كل المواد الدستورية التي تعطي حصانة لرئيس الجمهورية والحكومة والنواب والقضاة لكشف حقيقة انفجار المرفأ

اوضح رئيس تيار المستقبل سعد الحريري انه إبن شهيد ويعلم ما معنى أولياء الدم وأن يخسر شخص أحد أقربائه و”لهذا السبب لا يزايد علينا أحد بموضوع 4 آب”.

وتابع الحريري في مؤتمر صحافي عقده بعد ظهر اليوم في بيت الوسط: “كلفت نفسي مع كتلة المستقبل بتأمين شروط النجاح للرئيس المكلف لتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي” و”من حق اللبنانيين أن يعرفوا من أتى بالنترات ومن وراء الكارثة”.









وقال: “هناك جهات متخصصة بتزوير التاريخ تعمل ليلاً نهاراً لتقول ان نواب المستقبل تخلوا عن الحقيقة والعدالة وأنهم وقعوا العريضة وهذا الكلام قمة التضليل وقمة التزوير وقمة الكذب”.

واشار الى اننا “أمام نصوص دستورية وقانونية ملزمين بتطبيقها ولسنا من لا نريد الحقيقة وهناك من يتحدث بالإجتماعات الداخلية بشكل ويتحدث أمام الرأي العام بشكل آخر”.

واعلن الحريري ان تيار المستقبل شكل لجنة نيابية لزيارة الكتل و”سنطلب منهم توقيع اقتراحنا لتعليق كل هذه البنود لأنه ما في كبير قدام الحقيقة”.