المشنوق: لا دعم خليجي

تحدث النائب نهاد المشنوق عقب لقائه الرئيس المكلف نجيب ميقاتي وقال: “أنا لا أمثّل المملكة العربية السعودية ولكن يبدو واضحًا أنّ مجلس التعاون الخليجي وحده القادر على مساعدة لبنان سريعا لكن هذه الدول ليست مستعدة للدخول إلى لبنان اعتراضًا على سياسات الدولة بسبب إيران وحزب اللّه” مشددا على ان سياسات لبنان لا تحظى الآن بأي دعم عربي من دول مجلس التعاون.

أضاف:” أنا كنت مع إعتذار الحريري وانتهاء الحريرية السياسية تقررها الإنتخابات وليس تصريحات صحافية وأنا الوحيد من المدعى عليهم في قضية المرفأ لم يتم الإستماع لإفادتي لا من قبل المحقق العدلي الأول ولا من قبل الثاني..فلتُرفع الحصانات عن الجميع بدءًا من رئيس الجمهورية”.