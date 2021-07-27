“الله يعين ميقاتي”… هجومٌ من “التكتل الوطني” على “العهد”!

أكد النائب فريد هيكل الخازن باسم “التكتل الوطني” أن “الوقت ليس لطلب وزير أو غيره أو حقيبة والوقت هو لوضع أنفسنا بتصرّف الرئيس المكلف نجيب ميقاتي والحكومة الجديدة حتى تستطيع في أسرع وقت ممكن وقف الانهيار والنهوض به ولكن نحن متخوّفون لأن التجارب السابقة لا تبشّر بالخير”.

وتمنى الخازن التوفيق لميقاتي، وقال: “الله يعينو” لأن المهمة صعبة والتعامل مع العهد ورئيس الجمهورية أصعب من الوضع، مضيفاً: “القوات والتيار الوطني الحر قالا “نحن لا نسمي ولا نشارك” وليس هكذا يبنى البلد، ونحن نرفض كلمة “الحصص” في هذا الوضع ويهمنا أن يشكل الرئيس المكلف حكومة بأسرع وقت لوقف الانهيار”.