“إن شاء الله خير”.. هذا ما قاله برّي عن مُهمّة ميقاتي

دقّة مهمّة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، يراها رئيس المجلس النيابي نبيه بري، الذي يأمل ان يتخطّاها سريعاً بما يمكّنه من تأليف الحكومة بصورة عاجلة. واكتفى بجملة معبّرة بعد التكليف: «إنّ العبرة تبقى في التأليف».

وقال الرئيس بري لـ»الجمهوريّة»: إن شاء الله تسير الامور في الاتجاه الإيجابي بما يفضي إلى تشكيل حكومة انقاذية للبلد.









وأضاف: ما نأمله هو ألا تطول فترة التأليف، بل نتمنّى الخير والتوفيق في مسعى التأليف والتعجيل بحكومة نريدها أن تولد اليوم قبل الغد. لتبدأ مهامها في التصدي للأزمة الخانقة التي تعصف بالبلد. وإن شاء الله خير.