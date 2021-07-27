مروان_خوري يودّع العزوبيّة

إنتشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي للفنان مروان خوري برفقة خطيبته أثناء احتفالهما بوداع العزوبية وسط عدد من أصدقائهما المقرّبين. وغرّد خوري كاشفاً عن موعد حفلة زفافه معلقاً: “أودّ ان اوضح للمحبين وللصحافة الكريمة أنني لم أتزوج رسمياً بعد وأنّ سهرة البارحة (السبت) اقامها لنا أصدقاء قريبون وكانت على شرف خطيبتي”. مضيفاً أنّ “الزواج سيكون خلال شهر أيلول إن شاء الله ولكم مني كل الحب والشكر”.

وكان خوري كشف في وقت سابق عن ارتباطه بفتاة من خارج الوسط الفني، في حفلة زفاف يقتصر الحضور فيها على الأهل والأصدقاء المقرّبين. وقال: “أنا سعيد بهذه الخطوة، خصوصاً أنّ تفكيري بالزواج نابع من فكرة الاستقرار والأمان”.