انخفاض سعر ربطة الخبز ورفع وزنها

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة البيان التالي:

“حدد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال راوول نعمه سعر ووزن الخبز اللبناني “الأبيض”، في الأفران والمتاجر إلى المستهلك على الأراضي اللبنانية كافة، وذلك استنادا الى سعر صرف الدولار، وأسعار المحروقات، واستنادا الى سعر القمح في البورصة العالمية، ونظرا لزيادة عدد ساعات انقطاع الكهرباء وزيادة تشغيل المولدات، واستنادا للدراسة التي قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة لتحديد كمية المكونات المطلوبة لإنتاج أفضل نوعية من الخبز اللبناني للمستهلك، ونظرا للظروف الاقتصادية الضاغطة والقدرة الشرائية المنخفضة التي يعاني منها المواطنون، حدد سعر ووزن الخبز اللبناني “الأبيض” وفقا لما يلي:









– في الفرن إلى المستهلك: ربطة حجم كبير على ألا يقل وزنها عن 915 غرام بسعر 3750 ل.ل. كحد أقصى.

ربطة حجم وسط على ألا يقل وزنها عن 351 غرام بسعر 2250 ل.ل. كحد أقصى.

– في المتجر إلى المستهلك: ربطة حجم كبير على ألا يقل وزنها عن 915 غرام بسعر 4000 ل.ل. كحد أقصى.

ربطة حجم وسط على ألا يقل وزنها عن 351 غرام بسعر 2500 ل.ل. كحد أقصى”.