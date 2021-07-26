القاهرة مستاءة من يحيى السنوار

بيروت أوبزرفر

بات واضحا أن الدور المصري لا غنى عنه من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه من تداعيات مسيرة التسوية ، وهو ما بات واضحا في ظل الجهود المصرية الحثيثة الساعية إلى إنقاذ الوضع الفلسطيني وإلقاء طوق النجاه له.









وعن هذه النقطة يقول المحلل السياسي الأردني جواد الحمد، رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط أن مصر تتمتع ببعد جيوسياسي مهم لقطاع غزة، مضيفا أن أي دور إيجابي للقاهرة في وقف العدوان الإسرائيلي وتحقيق أهداف المقاومة في غزة والقدس، سيكون له انعكاس كبير على دورها المستقبلي في القضية الفلسطينية.

وعلم بيروت أوبزرفر أن القاهرة مستاءة للغاية من موقف رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار ، مشيرة على أنه غير جاد في أمور التسوية أو التهدئة لما يجري بالقطاع

وباتت مصر في موقف حرج للغاية خاصة وأنها ضغطت على إسرائيل من أجل القبول بالكثير من الخطوات من أجل التهدئة ، إلا أن الموقف ظل كما هو مع تعنت السنوار.

وعلم بيروت أوبزرفر أيضا أن السنوار أوصى الكاتب الصحفي مصطفى الصواف بكتابة مقال ضد مصر ، وهو المقال الذي هاجم فيه السنوار مصر بشراسة ، إلا أنه عاد وبناء على تعليمات أخرى من قيادة حماس وكتب مقال هاديء يشيد فيه بمصر.

ويعتبر مصطفى الصواف أحد ابرز الكتاب السياسيين المقربين إلى حماس ، ومن أبر المقربين لقيادات حماس