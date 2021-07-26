ميقاتي بعد لقائه عون: مطمئن ولدي ضمانات

اعلن الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، انه “يريد ثقة الشعب فليس لدي عصا سحرية ولا يمكن أن أصنع العجائب، خصوصا وأن المهمة صعبة والنجاح يكون بالتعاون بلا مهاترات، ومن لديه أي حل فليتقدم به”.

وقال: “نسعى لتأليف حكومة وفق المبادرة الفرنسية وأخذتُ على عاتقي ألا أتحدّث وخير الكلام ما دل”.









اضاف: “إخماد الحريق لا يتم إلا بتعاون جميع اللبنانيين، وأنا مطمئن ولو لم تكن لدي الضمانات الخارجية ولو لم أكن على معرفة أن هناك من يريد إخماد النار ما كنت لأقدم على هذه الخطوة”.