نسي اسم زعيم طالبان.. ترامب: لنطلق عليه اسم “محمد”!

ظهر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وهو يلقي خطابا أمام أنصاره، السبت، تطرق فيه لموضوع أفغانستان وحركة طالبان.

واستذكر ترامب (75 عاما) مكالمة هاتفية مزعومة بينه وبين زعيم طالبان هبة الله أخوند زاده، بيد أنه لم يستطع أن يتذكر اسمه فقال: “لنطلق عليه محمد”.









واستغل ترامب منبره ليشن هجوما على الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء في بلاده، كما زعم مجددا وقوع تزوير في الانتخابات الرئاسية التي انهزم فيها أمام الديمقراطي جو بايدن.

وتطرق ترامب لموضوع أفغانستان، وقال (خلال رئاستي) “تحدثت مع طالبان وتحديدا مع الزعيم.. دعونا نطلق عليه محمد.. قلت له يا محمد نحن نغادر (أفغانستان) لكننا سنعود ونضربكم بشكل أقوى”.

كما وصف زعيم الحركة أخوند زاده بأنه “شخص فظ”، رغم أنه كان يحاول أن يظهر نفسه شخصا لطيفا.

وكان ترامب قرر سحب قوات بلاده في الأشهر الأخيرة من ولايته من العراق وأفغانستان، مع خفض عدد القوات الأمريكية في كل دولة إلى 2500 بحلول 15 يناير/ كانون الثاني المنصرم.

وفاز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أمام منافسه ترامب، وتسلم مهام منصبه رسميا في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي.