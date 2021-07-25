تفاصيل الزفاف”الاسطوري”لإبنة نائب سابق عن”حزب الله”

تحول حفل زفاف ابنة النائب السابق في كتلة “حزب الله” النيابية نوار الساحلي، الى حديث مواقع التواصل الاجتماعي الابرز اليوم الأحد، بسبب الانفاق الكبير في الحفل، وطبيعته لجهة أن ابنة الساحلي غير محجبة، خلافاً للأغلبية الأعمّ من عائلات عناصر وقياديي الحزب.







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وذهب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الى انتقاد هذا الحفل في ظل أزمة الدواء والكهرباء والازمات والاقتصادية التي تعصف بلبنان، ولم تطل الكثير من المنتسبين للحزب بقدر ما طاولت بيئات اجتماعية يتواجد فيها الحزب.

وأقيم مساء السبت، حفل زواج هالة الساحلي من رجل الاعمال المقيم في لندن فراس اليافي الذي أسس مع شركاء آخرين شركة Yafi Capital المالية في بريطانيا، بعد أن عمل سنوات في شركات مالية ومصارف من بينها مجموعة المؤسسات المالية التابعة للبنك الاستثماري Morgan Stanley في لندن. وبصفته شريكاً وعضواً في مجلس ادارة الشركة، يتولى فراس اليافي مهام قيادة أنشطة الإدارة الاستراتيجية والتشغيلية والمالية للشركة.

أما هالة، وهي ابنة الساحلي من زواجه الاول، والمقيمة في بريطانيا أيضاً مع شقيقاتها، فهي أختصاصية تغذية أطفال، وتدير صفحة الكترونية مختصة برضاعة الاطفال وتغذيتهم تحت عنوان beyond breast feeding.

وانتشرت صور للساحلي يقود ابنته لتسليمها لزوجها في الحفل الضخم الذي ازدانت فيها الطاولات بزينة ضخمة. كما ظهرت العروس بفستان زفاف باهر قدر الناشطون ثمنه بآلاف الدولارات، صممته ماريان بشارة. وأشرف خبير التجميل الاشهر في لبنان بسام فتوح على ماكياجها. وأقيم الحفل في فيلا جدها لأمها، بحسب ما قال رواد مواقع التواصل. وظهر النائب السابق نوار الساحلي في الفيديو أثناء مرافقة ابنته الى زوجها، على ايقاع موسيقى هادئة وتواشيح كلاسيكية. وفي مقابل الانتقاد للانفاق الكبير في الحفل، دافع مناصرون للحزب عنه، وقالوا انها تزوجت رجلاً مقتدراً، ولا علاقة لوالدها بهذا الانفاق في الزفاف، كما قالوا ان الساحلي غير منتسب للحزب وكان عضواً في كتلته النيابية في وقت سابق فقط. نوّار الساحلي نائب سابق.

نوّار الساحلي مزوّج مدني و تارك و ما حدا إلو ببنتو و حياتها و زواجها.

نوّار الساحلي ما نهب البلد على تلاتين سنة متل سميّك ولا كل عيلتو من كبار موظّفي الدولة ولا عامل شبكة مصالح و نهب عحسابنا ولا مرتو اسما مدام 51%. https://t.co/faYfttZLKk — Aly Reda ܥܠܝ (@alireda89) July 25, 2021 في زمن القحط والجوع ها هم جماعة يوسف لبنان يتنعمون وحدهم بالدولارات من مخازن طيبة ويدعون الجائعين العراة لأكل الصبر والتحاف البصيرة للفوز بجنة الآخرة.

الصور من حفل زفاف ابنة النائب السابق الصابر المستبصر نوار الساحلي pic.twitter.com/HQXnUw29xa — ali walaa mazloum (@ali_walaa_maz) July 25, 2021

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