عون متمسك برفض ميقاتي رئيساً للحكومة

أكد التيار الوطني الحر أن معارضته لتكليف الرئيس نجيب ميقاتي تأليف الحكومة اللبنانية الجديدة وترشيحه السفير السابق نواف سلام «ليس مناورة»، فيما أكدت مصادر مطلعة مواقف عون أنه يتمسك بموعد الاستشارات النيابية الملزمة المقررة غداً حتى لو لم يتم التوافق على اسم الشخص الذي سيكلف تأليف الحكومة.

‏‎ وتابع التيار حملته المضادة لميقاتي، وقال مصدر بارز فيه لـ«الشرق الأوسط» إن تسمية السفير السابق نواف سلام «ليست محاولة لمشاكسة حزب الله أو استرضاء الأميركيين»، لكنه اعترف بأن هذا الترشيح هو لمواجهة ميقاتي «المرفوض تماماً».









‏‎ وفي الإطار نفسه، رأى عضو كتلة التيار النيابية النائب حكمت ديب أن هناك شبهة في الإثراء غير المشروع وفي مواضيع عدة أخرى حول ميقاتي.