اصحاب الصيدليات أعلنوا الإقفال اعتبارا من صباح الغد والى حين اتفاق الوزارة مع المستوردين

أصدر تجمع اصحاب الصيدليات البيان التالي:

“ان الحالة المأساوية التي وصل اليها القطاع الدوائي في لبنان اصبحت تنذر بعواقب خطيرة على الامن الصحي مما يستدعي تدخلا سريعا من قبل وزارة الصحة لايجاد حل عاجل للمشكلة المتفاقمة منذ اشهر، فالحلول الجزئية التي اعتمدتها وزارة الصحة في التعاطي مع مشكلة الدواء فاقمت للاسف المشكلة بدل ان تؤدي الى حلها. ومستوردو الادوية توقفوا تماما عن تسليم الادوية للصيدليات بعد قرار وزير الصحة الاخير بتسعير الادوية غير المدعومة على سعر 12.000 مما جعلهم يعتبرون ان التسعير يؤدي إلى إلحاق الخسائر بهم، كما توقفوا ايضا عن تسليم الادوية المدعومة بسبب عدم فتح الاعتمادات المصرفية لهم.









لقد حاول اصحاب الصيدليات ومنذ بداية الازمة توفير ما يستطيعون للمرضى من ادوية متوفرة لديهم على قلتها، الا اننا وصلنا الى مرحلة الفقدان الكامل للادوية من على رفوف معظم الصيدليات.

وامام هذا الواقع المؤسف وبانتظار توفر الادوية من المستورد او بدائلها لتلبية حاجة المرضى نجد انفسنا مضطرين للتوقف القسري عن العمل اعتبارا من صباح يوم الجمعة /2021/7/23 والى حين اتفاق وزارة الصحة مع نقابة المستوردين على تسليم الادوية للصيدليات ورجوع وزير الصحة عن قراره باقتطاع جزء من جعالة الصيدلي بمخالفة صريحة وواضحة للقانون. سائلين الله عز وجل ان يحمي لبنان وشعبه من الامراض والاخطار.”