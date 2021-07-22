بالفيديو… لماذا اختار فضل شاكر غناء “عايشين ومش عايشين”؟

طرح النجم اللبناني فضل شاكر أغنية جديدة منفردة بعنوان “عايشين ومش عايشين” عبر قناته الرسمية على “يوتيوب”.

والأغنية المصوّرة هي ذات طابع رومانسي بامتياز وباللهجة المصرية من كلمات رؤوف رأفت والحان احمد العمر ومحمد الأيوبي وتوزيع عمرو الخضري.









وجاء في كلمات الأغنية” العشق نظرة عين ذابت عيون فيها والروح بتعشق روح ولا حد ماليها…عايشين ومش عايشين ايام منقضيها خايفين ومش شايفين نهايتنا اييه يها… تشفي السنين كذاب طبع الحنين غلاب اذكرى عند الباب وحاجات ما بنقولشي…واعيش بعمري غريب وضعفي هو العيب تعبت م الترتيب وقصص ماتكملش عايشين ومش عايشين أيام منمضيها…”.