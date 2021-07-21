الحل في اليمن هل يأتي من سلطنة عمان؟

يواصل الحوثيون إرسال رسائل متناقضة حول موقفهم من خيارات الحرب والسلام في اليمن، وذلك على الرغم من مساعي إقليمية ودولية تعمل على بلورة صيغة توافقية لإنهاء الحرب اليمنية.

وبعد تصريحات أطلقها رئيس ما يسمى بالمجلس الأعلى مهدي المشاط عن جاهزية جماعته لـ”مفاوضات سلام جادة وصادقة فور توفر مجموعة من المؤشرات العملية والواقعية وفي مقدمتها رفع الحصار”، أعلنت الميليشيات عن سيطرتها على أجزاء واسعة من مديريتي نعمان وناطع في محافظة البيضاء جنوب غربي اليمن.









وتقول مصادر إعلامية تابعة للميليشيات إن الأخيرة وصلت إلى مشارف منطقة “بيحان” التابعة لمحافظة شبوة جنوب اليمن، فيما تؤكد مصادر عسكرية يمنية لـ”العرب” أن قوات الجيش الوطني التابع للحكومة الشرعية مازالت تسيطر على عقبة “القنذع” الاستراتيجية، التي تفصل محافظتي البيضاء وشبوة، وهي التطورات التي تأتي بحسب مراقبين ضمن مسلسل إعادة خارطة الحرب اليمنية إلى بدايتها.

وتسيطر حالة من الضبابية على مآلات الملف اليمني في أعقاب فشل الجهود الأممية والدولية في تمرير خطة لوقف إطلاق النار في اليمن شبيهة باتفاق ستوكهولم، الذي نجح في وقف الحرب بين قوات المقاومة المشتركة والميليشيات الحوثية على الرغم من استمرار الاشتباكات المتقطعة بين الطرفين والتي لم تتوقف منذ التوقيع على الاتفاق في العام 2018.

ولم تشهد باقي بنود تلك الاتفاقية أي تقدم يذكر في مؤشر على انتفاء الأطراف الموقعة عليها ما يناسب أجنداتها من بنود وتجاهل الأخرى التي تتطلب تقديم تنازلات، وهي المعضلة التي يؤكد خبراء أنها ترافق معظم الاتفاقيات اليمنية وتعيق تنفيذها كما هو الحال مع اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

مشكلة مأرب

تعتقد الصحافية هيلين لاكنر، التي تعمل في اليمن منذ السبعينات، وتعيش هناك منذ ما يقرب من 15 عاما وكتبت عن القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية في البلاد وهي مساهمة منتظمة في عرب دايجست، أن المشهد المهم الذي بات يستقطب الكثير من المتابعين للشأن اليمني هو “هجوم الحوثيين على مأرب الذي بدأ بالفعل في أوائل سنة 2020 وشهد تقلبات”.

وأشارت لاكنر إلى أنّ الحوثيين باتوا قريبين من المدينة الهامة باعتبارها “آخر معقل متبقٍّ للحكومة المعترف بها دوليا داخل البلاد، كما تعدّ واحدة من المناطق القليلة التي بها موارد كبيرة، حيث تضم معظم الغاز وإحدى مناطق إنتاج النفط المتبقية والأصلية”.

وترجع لاكنر الأهمية السياسية لمأرب إلى حقيقة مفادها أنه إذا ما استولى الحوثيون على مدينة مأرب “فسيكونون قادرين حقا على قطع الطريق الرئيسي المؤدي إلى المملكة العربية السعودية، مع التمتع بوصول مباشر إلى شبوة وحضرموت وأماكن أخرى في بقية البلاد لا يسيطرون عليها حاليا. لذلك، فهي مهمة سياسيا وعسكريا واقتصاديا”.

وعن مدى قرب الحوثيين من الاستيلاء فعلا على مدينة مأرب، تؤكد الصحافية المهتمة بالشأن اليمني إلى أنهم “قريبون جدا من الناحية الفنية، فالشيء الوحيد الذي يفصل بينهم وبين المدينة هو بضع كيلومترات من الأراضي المفتوحة تماما. ولم يصلوا إلى هناك بعد لأن القصف السعودي لقواتهم كان فعالا للغاية. ولا توجد أرقام دقيقة متاحة حول عدد القتلى بشأن هجوم مأرب، ويقول الجميع إنها مرتفعة للغاية. لذلك، فإن هذه الأرض المفتوحة بين الجبال والمدينة هي التي تمنعهم من الاستيلاء على المدينة والتحرك شرقا. لقد نجحوا بتطويق المنطقة بمقدار ثلاثة أرباع أو أقل الآن بالفعل. لكن القصف السعودي هو سبب عدم احتلالهم للمدينة بعد”.

بارقة أمل