اختيار الخطوط القطرية أفضل شركة طيران بالعالم في 2021

تصدرت الخطوط القطرية قائمة أفضل شركة طيران في العالم للعام الحالي ٢٠٢١، بحسب تصنيف موقع (AirlineRatings.com)، المتخصص بتقييم أداء شركات الطيران.

ووفقا للموقع، جاءت “القطرية” على رأس 20 شركة طيران عالمية، ضمتها قائمة “إيرلاين ريتينغز” لتصنيف شركات الطيران هذا العام.









وقال الموقع الشهير، الأربعاء: “الخطوط الجوية القطرية هي أفضل شركة طيران في العالم في عام 2021، لالتزامها بالحفاظ على الرحلات العالمية مفتوحة خلال أزمة كورونا، والابتكار والمنتجات الجديدة، وخدمة الرحلات ذات الشهرة العالمية”.

وقال مؤسس الموقع جيفري توماس، إن “التميز هو الهدف في الخطوط الجوية القطرية، وأدى ذلك إلى العديد من التحسينات في طائرات إيرباص وبوينغ”.

وأضاف توماس: “أصبح المسافرون في جميع أنحاء العالم في وضع أفضل؛ بسبب شغف الخطوط الجوية القطرية، وسعيها لتحقيق التميز”.

وزاد: “في تحليلنا الموضوعي، احتلت الخطوط الجوية القطرية المرتبة الأولى في العديد من معايير التدقيق لدينا، وهو أداء رائع في هذا الوقت الصعب للغاية”.

ونسب الموقع للرئيس التنفيذي لشركة الطيران، أكبر الباكر، قوله إن حصول “القطرية” على جائزة أفضل شركة طيران لعام 2021 “شرف نعتز به جميعًا في الخطوط الجوية القطرية”.

وأضاف الباكر: “على مدار الستة عشر شهرًا الماضية، شهدنا بعضًا من أحلك الأيام التي شهدتها صناعة الطيران، ومع ذلك، عندما توقفت العديد من شركات الطيران الأخرى، واصلت الخطوط الجوية القطرية العمل، والوقوف إلى جانب ركابها”.

وتابع: “على الرغم من الظروف الصحية، وصلنا إلى آفاق جديدة، ووضعنا معايير الصناعة التي تقدم تجربة ركاب لا مثيل لها من قبل أي شركة طيران أخرى في العالم”.

وقطاع الطيران أكثر القطاعات تضررا من تداعيات جائحة كورونا، إذ توقف العديد من شركات الطيران عن التحليق ضمن إجراءات الحد من تفشي الجائحة.