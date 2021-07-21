رئيس وزراء كندا يشارك مسلمي بلاده صلاة العيد.. ألقى خطاباً داخل مسجد ندَّد فيه بـ”الإسلاموفوبيا”

زار رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو مسجد Mountain Mosque أحد أكبر مساجد مقاطعة أونتاريو، والذي يتواجد بمدينة هاميلتون، الثلاثاء 20 يوليو/تموز 2021، وقدم التهاني للمسلمين بمناسبة عيد الأضحى.

فقد أقيمت صلاة العيد ثلاث مرات بهذا المسجد، في ظل مراعاة تدابير الوقاية من فيروس كورونا.









Prime Minister Justin Trudeau has arrived at the Hamilton Mountain Mosque to deliver remarks on Eid al-Adha. @CHCHNews pic.twitter.com/5xy1Frr4G3 — Matt Ingram (@MattIngramNEWS) July 20, 2021

إذ توافد المصلون على المسجد منذ ساعات الصباح الباكر، واصطفوا في طوابير كي تتسنى لهم المشاركة في صلاة العيد، في حين صلى البعض خارج المسجد.

عقب صلاة العيد الأخيرة التي أقيمت في المسجد، وصل رئيس الوزراء ترودو؛ حيث استقبله رواد المسجد بالتصفيق.

رئيس الوزراء الكندي، بدأ كلمته بعبارة: “السلام عليكم”، ومن ثم هنأ المسلمين بمناسبة العيد قائلا: “عيد مبارك”.

في كلمة مقتضبة، ندَّد ترودو بأعمال الكراهية الإسلاموفوبية والاعتداءات العنصرية التي يتعرض لها المجتمع الاسلامي في كندا، واصفاً إياها بالمرفوضة والمفزعة.

كما أضاف أنه لا يستطيع أن يصدق وقوع مثل هذه الاعتداءات في كندا.

المتحدث نفسه، أكد ضرورة أن يتمكن الناس من ممارسة معتقداتهم بحرية، وأن يمارسوا عباداتهم في الجوامع أو أن يسيروا في الشارع بأمان.

وعقب كلمته، صافح ترودو المسلمين في المسجد والتقط الصور معهم.

قبل أن يتبادل أطراف الحديث مع مسلمين كانوا ينتظرونه لدى خروجه من المسجد، فيما التقط البعض صوراً شخصية معه.