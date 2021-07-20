بالفيديو.. الـnbn ترد على أسود وتهاجم العهد: تاريخك وصيتك أسود وهذا أسوأ عهد شهده لبنان!

بعد ان هاجم من منبر الـotv رئيس مجلس النواب نبيه بري، ردّت الـnbn على النائب زياد أسود وقالت:”صيتو أسود ووسخ..”.

أضافت:”اذا كان بري رئيس المنظومة فمن يكون الرئيس عون؟ وما هي انجازات العهد؟ التاريخ يذكر كلّ رئيس بما قام به وبقي لبنان بألف خير وعلى طريقة زياد أسود سنوصّف العهد القوي…









انه أسوأ عهد شهده لبنان منذ الاستقلال وادارة عون أفشل رئاسة ولم يترك للصلح مكانا وخلقت سياساته انقسامات كبيرة على صعيد الوطن..

سيكتب التاريخ ان عون أفلس البلد في عهده والعملة بالأرض..

المؤسسة القضائية تمزّقت واللبناني يكتوي بنار الأسعار ولا يجد حبة دواء او مستشفى…

وماذا نقول عن الكهرباء التي استلمها وزراء الرئيس؟

نصل الى طوابير السيارات على المحطات واذلال يومي للمواطن..”.

وختمت:”زياد اسود تاريخك اسود وصيتك أسود ووسخ وسيبقى”.

أسود ردّ على الـnbn بالقول:”تتطاولون على الرئيس وتعتبرونه حقا وحنكة وهو استقواء وفوقية وعجرفة، نرد عليكم بالمستوى عينه تعتبرونه تعد واستفزاز، فما يحق لكم نابع عن عدم اعتبار احد في الوطن اذ تعودتم على انسحاق الرؤوس بالقرعة امامكم .لا استقواء افعالكم يمر ولا استضعافنا ينجح. كما تراني يا جميل أراك”.