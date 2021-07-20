نجمة هوليوود ليندسي لوهان في موقع تصوير مسلسل “الهيبة” في بلدة حمانا

لم تتضح طبيعة زيارة النجمة العالمية ليندسي لوهان إلى لبنان في اليومين الماضيين، وتمّ الكشف عن هذه الزيارة المفاجئة بعد انتشار صور للممثلة الامريكية في بلدة حمانا الجبلية التي سبق وستضافت ممثلي مسلسل ” الهيبة” بأجزائه كافة، وتداول الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لهم مع نجمة هوليوود الامريكية مستخدمين هاشتاغ ليندسي لوهان الذي حلّ في المرتبة الأولى عبر “تراندينغ” لبنان.

وبين الصور المتداولة على حساب La Vita Lohan صورة للممثلة الأمريكية برفقة رئيس بلدية حمانا السابق جورج شاهين وسيدتين لبنانيين هما باتريسيا الياس ورومي بجاني وهم يشرحون لها حلم الحرفيين اللبنانيين بالارتقاء في هذه الأوقات الصعبة.









وكانت لوهان احتفلت بعيد ميلادها الـ35 منذ أسبوع في دبي في الإمارات العربية المتحدة.