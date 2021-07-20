على جدران السفارة اللبنانية في باريس: فلتسقط حصاناتهم

مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لتفجير مرفأ بيروت، وعلى وقع تمنع أجهزة الدولة اللبنانية الاستجابة لطلبات استجواب وملاحقة شخصيات أمنية وسياسية في هذه القضية، من خلال رفض إسقاط الحصانات عن نواب حاليين كانوا وزراء في تلك الفترة، وعن مسؤولين أمنيين، للتحقيق معهم، قررت مجموعات سياسية ناشطة في باريس، تسجيل موقف تضامني مع أهالي الضحايا.

مساء الإثنين، بادرت مجموعة من اللبنانيين المقيمين في باريس، إلى إلصاق صور سياسيين وقيادات أمنية من المطلوبين للتحقيق، وذلك على الجدران الخارجية لمبنيي السفارة والقنصلية اللبنانية وهم: حسان دياب، يوسف فينيانوس، علي حسن خليل، غازي زعيتر، نهاد المشنوق، جان قهوجي وعباس ابراهيم. وتداولت صفحات ناشطين في السوشال ميديا، صور التحرك هذا بكثافة.









واختار الناشطون طباعة الصور باللون الأحمر نسبة لدماء ضحايا الانفجار. وتم التعريف بصاحب كل صورة، مع عبارة موحدة باللغة الفرنسية “يُشتبه في تسببه بسقوط ضحايا في انفجار مرفأ بيروت”.

كما وزعت الصور على الناشطين من المجموعات، كي يبادروا إلى إلصاقها في أنحاء وشوارع باريس، كلٌ في نطاق عمله وسكنه. والغاية هي حث الشارع الفرنسي على التفاعل مع آخر مستجدات الحدث اللبناني أملاً في تحوله إلى أداة ضغط على حكومته، لا سيما مع الدور الذي تلعبه باريس في الأزمة اللبنانية، وهو دور يقاربه الكثير من المجموعات المدنية اللبنانية بحذر.

على جدران السفارة اللبنانية في #باريس مساء اليوم، صور المسؤولين السياسيين والامنيين المطلوبين للتحقيق في جريمة تفجير #مرفأ_بيروت، المحميين بعباءة طوائفهم وزعمائهم الزعران. #اسقطوا_الحصانات_الان #لبنان_ليس_بخير pic.twitter.com/b291RyEIM1 — Ahmad Issaoui (@IssaouiAhmad) July 19, 2021

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