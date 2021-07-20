الفنانة ياسمين عبد العزيز في “غيبوبة تامة” بسبب “خطأ طبي”

قالت وسائل إعلام مصرية، إن الفنانة ياسمين عبد العزيز أصيبت بغيبوبة تامة نتيجة لخطأ طبي بعد إجرائها عملية جراحية قبل يومين.

ولفتت تلك الوسائل إلى أن عبد العزيز كانت تعاني من ورم ليفي في الرحم، ما استدعى خضوعها لجراحة، وأثناء العملية وقعت مشكلة أخرى، تسببت في تسمم بكتيري في الدم أدى إلى دخولها غيبوبة.









وتعهدت نقابة الأطباء بمحاسبة المسؤول عن حادثة الفنانة ياسمين عبد العزيز، خاصة إذا كان نتاج إهمال طبي.

وقال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الأطباء، عن مصير الطبيب المتسبب في تدهور حالة الفنانة ياسمين عبد العزيز، إنه يجب التفرقة في البداية ما بين الإهمال الطبي والخطأ الوارد حدوثه، والأخيرة تعني بأن الطبيب عمل في تخصصه وحاصل على شهادات علمية تؤهله للقيام بالعملية الجراحية أو معالجة الحالة المرضية، وأنه من الوارد حدوث بعض المضاعفات لهذه الحالة المرضية أثناء العلاج.