البزري حذر من الوضع الكارثي الذي قد تصل إليه المستشفيات الحكومية

حذر الدكتور عبد الرحمن البزري في بيان، من “الوضع الكارثي الذي قد تصل إليه المستشفيات الحكومية في لبنان نتيجة لفقدان المواد الطبية والتشخيصية وللإرتفاع الكبير في أسعارها”.

وقال:”إن المستشفيات الحكومية التي لعبت دورا هاما في مواجهة وباء الكوفيد-19، والتي تلعب دورا رئيسا الآن في عمليات التلقيح ضد هذا الوباء الخطير، هي نفسها اليوم معرضة لخطر الإغلاق، أو للتوقف، والتراجع في الخدمات مما سيؤثر سلبا على شريحة واسعة من الأهالي والمواطنين”.









وختم البزري مؤكدا أن “الجميع يعلم أن الحاجة لهذه المستشفيات قد إزدادت بسبب عودة الفيروس للإنتشار مجتمعيا والتراجع الخطير في القدرة الشرائية والمالية للأهالي والمواطنين،” مستغربا عدم تفعيل دورها وحمايتها من الأزمة التي تعصف بالبلاد رغم أنها أثبتت جدواها وأهميتها على المستويين الصحي والاستشفائي”.