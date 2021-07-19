لبنانيون على مواقع التواصل: الدواء لمن استطاع إليه سبيلا!

تفاقمت أزمة الدواء في لبنان، مع إصدار وزارة الصحة لوائح الأسعار الجديدة للأدوية التي تفوق قدرة المواطن على تحملها، ولم يجد سوى مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن مأساة أكثر المرضى الذين لا سبيل لهم سوى شراء الدواء “بالحبة الواحدة”، بعد عجزهم عن دفع ثمن كامل العلبة.

وأقر وزير الصحة اللبناني حمد حسن قرارا برفع الدعم عن الأدوية التي يقل سعرها عن 12 ألف ليرة، استجابة لقرار حاكم مصرف لبنان، بعد أن كان يحتسب على سعر 1500 ليرة. وأبقى على أدوية الأمراض المزمنة والمستعصية وحليب الأطفال واللقاحات والأمراض النفسية والعصبية، لتزيد أسعار معظم الأدوية ما بين 4 و6 أضعاف.









وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان “البنك المركزي” عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص لبعض السلع الأساسية فقط، بينما في السوق السوداء يبلغ سعر الدولار 22500 ليرة لبنانية.

ويستورد لبنان أكثر من 80 في المئة من أدويته بالدولار الأميركي، وفي الكثير من الأحيان بسعر مدعوم، لكن العملات الأجنبية بدأت تنفد من مصرف لبنان، مما يجبره على رفع الدعم بالتدريج عن الأدوية. وعلق ناشطون على القرار بالسخرية الممزوجة بالأسى بالنظر إلى صعوبة الحصول على الدواء لغالبية المواطنين، وقال أحدهم:

وقالت أخرى:

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أسعار الأدوية بتخوف وما في أدوية بالصيدليات العالم تصيح بدها دواء.

وألحق وزير الصحة القرار ببيان، أعلن فيه “فتح باب الاستيراد الطارئ والتسجيل السريع لأنواع الأدوية المفقودة من السوق المحلية، بموجب موافقة مسبقة من وزارة الصحة العامة، مع الالتزام بالضوابط الفنية ومعايير الجودة المعتمدة، على أن يستكمل المستورد الوثائق المطلوبة خلال 3 أشهر من تاريخ الاستيراد”. في محاولة منه لتجاوز المشكلة وكسر احتكار استيراد الأدوية.

وقال حسن إن “هذا الإجراء الاستثنائي، الثاني من نوعه بعد آلية تسعير المستلزمات الطبية، ويهدف إلى مواجهة وتخطي التحدي الناجم عن فقدان بعض الأدوية”.

وأيدت نقابة مستوردي الأدوية قرار رفع الدعم، وأوضحت أنه “من الناحية المبدئية، فإن القرار الذي أصدره الوزير برفع الدعم عن لائحة كبيرة من الأدوية، يأت في الاتجاه الصحيح، خصوصا بعد تحذير مصرف لبنان من عدم قدرته على الاستمرار في الدعم بالمبالغ ذاتها التي كان يؤمنها في السابق”.

إلا أن النقابة اعترضت على تخفيض هامش الربح للمستوردين بنسبة 6 في المئة، وهي نسبة لا تغطي التقلبات اليومية للعملات الأجنبية في السوق السوداء.

لكن المواطنين اللبنانيين لديهم رأي آخر، وأكدوا في تعليقات على مواقع التواصل أنه من الصعب عليهم الحصول على أدوية المسكنات وغيرها الكثير، حتى أن بعض أصحاب الصيدليات توقعوا إغلاق صيدلياتهم بين يوم وآخر، لأن المواطن لم يعد بمقدوره الحصول بسهولة على الدواء.

من جانبه، قال رئيس الهيئة الوطنية الصحية الدكتور إسماعيل سكرية، “هذه مجزرة بحق المواطن، لأن لائحة أسعار الأدوية التي أعلنتها وزارة الصحة العامة، يعجز الناس عن تحملها”.

وبيّن سكرية أن “أسباب إخفاء الأدوية في المخازن صارت واضحة، وهي لغاية رفع الأسعار ومضاعفة أرباح مستوردي وتجار الأدوية، وتصدير بعضها إلى الخارج”. وتابع “ما نشهده هو مجزرة أسعار في الصيدليات، توقعناه وحذرنا منه مرارا وتكرارا، كما حذرنا من مناورات حاكم مصرف لبنان وعدم مجابهته بوقفة جدية مسؤولة من الأطراف المعنيين، وخاصة وزارة الصحة ونقابة الصيادلة ولجنة الصحة البرلمانية”.

وبدأ بعض المعلقين باقتراح بعض الحلول لإنقاذ البلاد من أزمة الدواء، ورأى أحدهم الاقتداء بدول مثل مصر قائلا:

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على الجيش اللبناني أن يضع يده على مصانع الدواء في لبنان تماما كما تفعل مصر بهدف إيصاله إلى جميع فئات الشعب من دون تمييز. هناك بلدان بالمنطقة تصنع دواءها وتصدر بمئات الملايين من الدولارات، إلا لبنان لدينا عجز.