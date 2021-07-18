مروان سلام للبطريرك الراعي: عِظ ميشال_عون الذي تزنره بخطك الأحمر بأن يتحمل هو المسؤولية.. الرئيس وتياره متمسحين!

غرد المحامي مروان سلام على حسابه على تويتر موجهاً رسالة للبطريرك بشارة الراعي، فكتب: غبطة البطرك #الراعي بدل التباكي على اوضاعنا السوداء الزفت، عِظ بعظتك #ميشال_عون الذي تزنره بخطك الأحمر بأن يتحمل هو المسؤولية ويخرج عن إنكفائه الوطني ولو مرة واحدة بعهده ويستقيل.

وختم سلام: ما فعله في البلد لا يستدعي ان تسمعنا اسطوانة الأحد كل احد. الرئيس عون وتياره متمسحين يا حضرة الراعي.







