مروان سلام للبطريرك الراعي: عِظ ميشال_عون الذي تزنره بخطك الأحمر بأن يتحمل هو المسؤولية.. الرئيس وتياره متمسحين!

غرد المحامي مروان سلام على حسابه على تويتر موجهاً رسالة للبطريرك بشارة الراعي، فكتب: غبطة البطرك #الراعي بدل التباكي على اوضاعنا السوداء الزفت، عِظ بعظتك #ميشال_عون الذي تزنره بخطك الأحمر بأن يتحمل هو المسؤولية ويخرج عن إنكفائه الوطني ولو مرة واحدة بعهده ويستقيل.
وختم سلام: ما فعله في البلد لا يستدعي ان تسمعنا اسطوانة الأحد كل احد. الرئيس عون وتياره متمسحين يا حضرة الراعي.
غبطة البطرك #الراعي بدل التباكي على اوضاعنا السوداء الزفت، عِظ بعظتك #ميشال_عون الذي تزنره بخطك الأحمر بأن يتحمل هو المسؤولية ويخرج عن إنكفائه الوطني ولو مرة واحدة بعهده ويستقيل.
ما فعله في البلد لا يستدعي ان تسمعنا اسطوانة الأحد كل احد.
الرئيس عون وتياره متمسحين يا حضرة الراعي.
— Marwan Salam (@salammarwan) July 18, 2021