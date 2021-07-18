علوش: لا أحد من نادي رؤساء الحكومات السابقين مستعد للتشاور مع عون

أكد نائب رئيس تيار المستقبل مصطفى علوش أن اعتذار الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري عن تشكيل الحكومة لم يكن مفاجئا لأنّ خيار الاعتذار كان جديّاً منذ أكثر من شهر ونصف بعد أن وصلت الأمور مع فريق العهد الى حائط مسدود.

وشدد علوش عبر “صوت كل لبنان”، على أنّ “‍رئيس الجمهورية برهن في كلامه يوم الاعتذار‍ انه لا يريد الحريري رئيساً للحكومة‍، ليس خوفاً من فشل الحكومة بل من نجاحها بالقيام بإصلاحات معيّنة خصوصا في قطاع الكهرباء، كاشفاً عن اتّفاق كان يعدّ مع شركة simens يهدف الى تغيير واقع القطاع الكهربائي بغضون سنة واحدة وهذا ما كان يشكّل مشكلةً لدى فريق العهد خصوصا وأنه يحتلّ الطاقة منذ سنوات ولم يتمكّن من اصلاح الكهرباء”.









وعن امتناع الحريري من ‍تسمية أو دعم أيّ بديل عنه لتولي مهام تشكيل الحكومة، أوضح علوش انّ “أي تسمية بهذا الإطار ستضع الحريري أمام مسؤولية أي فشل محتمل”، مشيرا في المقابل الى أن “رئيس تيار المستقبل لا يضع فيتو على أحد”.

وإذ أكد علوش أن “كتلة المستقبل اتخذت قرارها بالامتناع عن التسمية في الاستشارات النيابية المقبلة”، لفت الى ألا “أحدَ من نادي رؤساء الحكومات السابقين مستعدٌ للتشاور مع رئيس الجمهورية بعد ممارساته مع الحريري لا سيما في مسألة اتهامه بالكذب وإصراره الدائم على التنسيق مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل”.