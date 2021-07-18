رابطة المودعين تحذر المصارف من ابتزاز أصحاب الودائع

بدأت بالظهور بوادر “تسلّط” المصارف على المودعين في ما خص التعميم الأخير 158. فمئات الشكاوى وردت إلى محامي رابطة المودعين، فاضحة ممارسات المصارف تجاه أصحاب الحسابات لإلزامهم بالتوقيع على مستندات وتعهّدات مُجحفة بحقهم ومُنتقصة من حقوقهم.

وقد وجّهت رابطة المودعين إنذاراً خطياً إلى عدد من المصارف، بعد تلقيها مجموعة شكاوى من مودعين لديها، لإقدام المصارف على ابتزازهم وإذلالهم للحصول على تواقيعهم للقبول أو رفض التعاميم الصادرة من مصرف لبنان.









وحذرت الرابطة، وفق ما أكدت في بيانها، تلك المصارف من “مغبة الاستمرار في هذا النمط”، مؤكدة أنها سوف تتخذ كل الإجراءات لوضع حد لهذه المهزلة، مشدّدة على استمرارها في الدفاع عن حقوق المودعين وعن كرامة اللبنانيين ومواجهتها كل أشكال الظلم وافتراء المصارف وسلبهم حقوقهم القانونية والمعنوية كافة.