ولعت بين بولا يعقوبيان ومي شدياق: “صارت واضحة مين عم يكب مصاري ليضل ضيف على الشاشات”

ردّت النائبة بولا يعقوبيان على الوزيرة السابقة مي شدياق في تغريدة على حسابها عبر “تويتر”, كاتبة: “فاقد الحجة بيرد بالشخصي متل مي وعلي حجازي”.

وأضافت, “فاقد الحجة يبحث عن اسكات اي صوت بيخربط الاعيب احزاب السلطة وبيفضح العلاقة المصلحية المتبادلة بين كلن يعني كلن لا يا مي انت ادرى”.









وتابعت: “يللي بيدفع بيطلع لحالو مش مع اربع ضيوف! معروف مين بيشتري اعلام وذمم وبوزع جوائز ترضية مناصب ووزارات وتوظيفات”.

وكانت الوزيرة شدياق قد غردت هلى حسابها عبر “تويتر”, كاتبة: “صارت واضحة مين عم بيكب مصاري ومال سياسي ليضل ضيف على الإعلام والشاشات! مش ضروري يكون مصدره سفارات!”.

وأضافت: “ممكن يكون أشخاص! نيال يللي عندو ممّول! نفس الكلام! نفس الاسطوانة! الهجوم على الطوائف عن بو جنب! خلط الامور ببعضها! ادعاء العلمانية وتشويه المفاهيم! رغي رغي! ما زهقتوا! والله زهقنا”.